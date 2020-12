Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Folgeschwerer Griff nach Vespertasche

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Ein 50-jähriger Fahrer eines Lkw Scania mit Anhänger war am frühen Donnerstagmorgen gegen 02:30 Uhr auf der K1636 von Bissingen kommend in Richtung L1125 nach Bietigheim/Sachsenheim unterwegs. Kurz vor der Abzweigung zum "Ellental" wollte der Fahrer aus dem Fußraum der Beifahrerseite seine Vespertasche greifen und kam hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab. Er überfuhr an der Einmündung in die Schwarzwaldstraße die dortigen Verkehrsinseln, beschädigte hierbei mehrere Verkehrszeichen und fuhr zwei Lichtzeichenanlagen um. Außerdem riss er sich bei dem Unfall die Ölwanne und den Dieseltank auf, weshalb Betriebsmittel ins Erdreich gelangten. Das Fahrzeuggespann kam im angrenzenden Grünstreifen schließlich zum Stehen. Zur Unfallaufnahme, Absicherung und Bergung sowie zur Gefahrenabwehr bezüglich der auslaufenden Flüssigkeiten wurden die Feuerwehr Bietigheim (vier Fahrzeuge, 17 Wehrleute), zwei Fahrzeugbesatzungen der Polizei, der Bereitschaftsdienst der Straßenmeistereien Ludwigsburg und Besigheim, der Bauhof sowie die Wasserbehörde des Landratsamtes alarmiert. Außerdem kam ein Techniker für die Ampeln sowie eine spezielle Reinigungsmaschine für die Fahrbahnreinigung vor Ort. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Das Lkw-Gespann, welches mit Leergut beladen war, musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell