Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Brand einer Papierpresse - ZEUGENAUFRUF

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Der Rettungsleitstelle wurde am Mittwoch gegen 14:00 Uhr ein Brand auf einem Firmengelände in der Herrenberger Straße in Böblingen mitgeteilt. Wie sich nach dem Löschangriff der Feuerwehr herausstellte, brannte eine elektrische Papierpresse in Form eines Containers. Zeugen konnten im Vorfeld des Brandausbruchs mehrere Jugendliche an dem Container feststellen, weshalb davon ausgegangen wird, dass die Jugendlichen etwas mit dem Feuer zu tun haben könnten. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Der Sachschaden an der Papierpresse wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen, Tel.: 07031/13-2500 entgegen. Die Feuerwehr Böblingen war mit vier Fahrzeugen und zwölf Wehrleuten am Brandort. Der Rettungsdienst hatte einen Rettungswagen und die Polizei zwei Streifenwagenbesatzungen im Einsatz.

