Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: In Kirche eingebrochen - Zeugen gesucht

Heidelberg-NeuenheimHeidelberg-Neuenheim (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Montag, 23.11.2020, 19.00 Uhr und Dienstag, 24.11.2020, 16.30 Uhr in eine Kirche im Stadtteil Neuenheim ein. Die Unbekannten stiegen auf bislang ungeklärtem Wege in das Gotteshaus in der Lutherstraße ein und versuchten im Inneren mittels eines Kerzenständers, eine Tür aufzubrechen. Inwiefern etwas entwendet wurde, muss noch ermittelt werden. Auch die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bezifferbar.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, Tel.: 06221/4569-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell