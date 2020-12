POL-LB: Steinheim an der Murr: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein noch unbekannter Fahrzeuglenker gegen einen Audi, der zwischen Dienstag 18.20 Uhr und Mittwoch 09.30 Uhr auf einem Parkplatz im Bahnweg in Steinheim an der Murr abgestellt war. Nach dem Zusammenstoß fuhr der Unbekannte davon und kümmerte sich nicht um den angerichteten Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach, Tel. 07144 900-0, in Verbindung zu setzen.

