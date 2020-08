Polizei Münster

POL-MS: Rennradfahrer bei Verkehrsunfall in Handorf schwer verletzt

Münster Handorf (ots)

Am Samstag (29.08.2020) wurde ein Rennradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Münster-Handorf schwer verletzt. Ein Pkw-Sprinter und eine Gruppe von Rennradfahrern befuhren gegen 09.20 Uhr die Straße Alter Mühlenweg in Fahrtrichtung Warendorfer Straße. In Höhe einer Grundstückseinfahrt mußte der 43jährige Fahrer aus Hamburg seinen Pkw verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Beim Anfahren stieß er dann mit einem der Radfahrer zusammen, der sich zu diesem Zeitpunkt schon vor dem Sprinter befand. Der 52jährige Rennradfahrer aus Münster kam zu Fall und verletzte sich dabei schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem Rennrad entstand Totalschaden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Leitstelle

rainer Keller

Telefon: 0251/275-1010

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell