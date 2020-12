Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Hundeklos gesprengt - Zeugen gesucht; Sindelfingen: Verbotenes Feuerwerk

Schönaich: Hundeklos gesprengt - Zeugen gesucht

Mit Feuerwerkskörpern haben unbekannte Täter am Montag auf landwirtschaftlichen Wegen zum und vom Waldfreibad und am Dienstag am Mauremer Weg in Richtung des Waldkindergartens insgesamt drei Hundeklo-Stationen mit den dazugehörigen Mülleimern zerstört. Der Polizeiposten Schönaich, Tel. 07031 67700-0, bittet um sachdienliche Hinweise

Sindelfingen: Verbotenes Feuerwerk

Über mehrere Minuten wurden am Dienstagabend gegen 18:30 Uhr auf einem Betriebsgelände an der Nüssstraße mehrere größere Feuerwerksbatterien gezündet. Polizeibeamte trafen vor Ort einen 44-Jährigen an, der sich jedoch völlig uneinsichtig zeigte und auch die Angaben seiner Personalien verweigerte. Noch nicht abgebrannte Feuerwerksbatterien wurden von der Polizei sichergestellt. Der 44-Jährige wird wegen Verweigerung der Namensangabe angezeigt. Die Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz dauern an.

