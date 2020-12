Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen/Grafenau/Dagersheim: Polizei bittet um Hinweise im Zusammenhang mit nächtlichen Eierwürfen entlang der B 464

Ludwigsburg (ots)

Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei in Böblingen gegen derzeit noch unbekannte Täter, die seit dem 15. November in nunmehr sieben Fällen zur Nachtzeit Eier auf vorbeifahrende Pkw entlang der B 464 warfen.

Am 15. November flogen Eier gegen 00:20 Uhr beim Holzgerlinger First und gegen 01:40 Uhr von der Brücke bei Dagersheim. Am 5. Dezember gegen 01:45 Uhr folgten Eierwürfe beim Holzgerlinger First und am 22. Dezember gegen 22:35 Uhr von der Brücke Holzgerlingen-Nord. In derselben Nacht warfen die Unbekannten gegen 00.15 Uhr auf Höhe der Jet-Tankstelle Holzgerlingen Eier gegen einen vorbeifahrenden Pkw. Zwei weitere Fälle registrierte die Polizei schließlich am 25. Dezember gegen 00:20 Uhr erneut beim Holzgerlinger First und gegen 01:10 Uhr von der Brücke bei Grafenau.

An einigen Tatorten stellte die Polizei Eierkartons von örtlichen Verkaufsstellen fest. Die Ermittler gehen davon aus, dass die mutmaßlich jugendlichen Täter auch aus dem örtlichen Bereich kommen. Glücklicherweise kam es aufgrund der Eierwürfe bislang zu keinen Unfällen. Personen, die im Zusammenhang mit den Eierwürfen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, zu melden.

