Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer-Twisteden

Radfahrer verletzt

Kevelaer (ots)

Mit schweren Verletzungen mussten am Donnerstagnachmittag, 16.07.2020, eine 66 Jahre alte Radfahrerin und ein 67 Jahre alter Radfahrer, beide aus Mönchengladbach, in das Krankenhaus gebracht werden. Die 66-jährige war gegen 16.15 Uhr aus noch unbekannter Ursache auf dem Radweg der K17 (Im Auwelt) in Höhe des Traberparks nach rechts auf den nicht befestigen Grünstreifen geraten und in der Folge gestürzt. Hierdurch kamen zwei hinter ihr fahrende Radfahrer aus der Gruppe ebenfalls zu Fall. (SI)

