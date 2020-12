Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim-Pattonville: Unfallzeugen und E-Scooter-Fahrer gesucht; Ludwigsburg-Pflugfelden: Unfallflucht mit 5.000 Euro Sachschaden

Kornwestheim-Pattonville: Unfallzeugen und E-Scooter-Fahrer gesucht

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 16.10 Uhr in der John-F.-Kennedy-Allee in Kornwestheim-Pattonville ereignete, sucht die Polizei Unfallzeugen und einen E-Scooter-Fahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 60 Jahre alte Ford-Lenkerin sowie ein noch unbekannter E-Scooter-Fahrer auf der John-F.-Kennedy-Allee in südlicher Richtung unterwegs. Auf Höhe der Bushaltestelle "Pattonville Berufsschule" sollen die beiden parallel fahrenden Verkehrsteilnehmer zusammengestoßen sein. Hierauf stürzte der E-Scooter-Fahrer und an dem Ford wurde der Außenspiegel an der Beifahrerseite beschädigt. Im Anschluss kam es zu einem kurzen Gespräch zwischen ihm und der Autofahrerin. Der Unbekannte soll angegeben haben, nicht verletzt zu sein. Nachdem die 60-Jährige im weiteren Verlauf ihren Wagen umgeparkt hatte, befand sich der E-Scooter-Fahrer, bei dem es sich um einen etwa zwölf Jahre alten Jungen handeln soll, nicht mehr an der Unfallstelle. Ein Austausch der Personalien fand zwischen den beiden Unfallbeteiligten nicht statt. Um den genauen Hergang des Geschehens klären zu können, werden Unfallzeugen und insbesondere auch der E-Scooter-Fahrer gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, in Verbindung zu setzen.

Ludwigsburg-Pflugfelden: Unfallflucht mit 5.000 Euro Sachschaden

Am Dienstag zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr stieß ein noch unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich beim Vorbeifahren gegen einen Audi, der in der Straße "Kleines Feldle" in Ludwigsburg-Pflugfelden am Fahrbahnrand abgestellt war. An der Fahrerseite des geparkten Wagens wurde die Motorhaube aufgerissen und die Frontstoßstange zerkratzt. Der Unbekannte hinterließ einen Sachschaden von rund 5.000 Euro und machte sich anschließend aus dem Staub. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353.

