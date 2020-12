Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Verkehrsunfall durch Sonnenblendung

Vermutlich weil ein 20-jähriger Autofahrer durch die Sonne geblendet wurde, kam es am Dienstag gegen 13:30 Uhr auf der Kreisstraße 1004 zu einem Verkehrsunfall. Der junge Mann fuhr mit einem Hyundai von Maichingen kommend in Richtung Darmsheim und wollte von der K 1004 nach links auf die B 464 in Richtung Reutlingen abbiegen. Aufgrund der Sonne übersah er beim Abbiegen einen entgegenkommenden 52 Jahre alten VW-Lenker und stieß mit ihm frontal zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden der 52-jährige Fahrer und sein 27-jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 53.000 Euro. Der Hyundai und der VW Polo waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

