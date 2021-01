Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: L1177, Gemarkung Weissach: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr mit anschließender Unfallflucht

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Am Freitag kam es gegen 14:25 Uhr auf der L 1177 zwischen Heimerdingen und Weissach zu einem Verkehrsdelikt zwischen einem 20-jährigen Rennradfahrer und einem bislang unbekannten, männlichen VW Fahrer im Alter zwischen 30 und 35 Jahren. Der Radfahrer befuhr die Strecke in Fahrtrichtung Weissach, als ihm an der Einmündung der K 1688 ein schwarzer VW Golf die Vorfahrt nahm. Im weiteren Verlauf bremst der Golffahrer den Radfahrer aus, sodass dieser ihn überholte, woraufhin der Golffahrer mehrfach hupte und den Radfahrer schließlich wieder überholte. Der Fahrer stieg anschließend aus seinem Fahrzeug aus und stoß den Geschädigten von seinem Rennrad. Als der Golffahrer daraufhin wieder zu seinem Fahrzeug zurückging und weiterfahren wollte, versuchte der Radfahrer ihn an der Weiterfahrt zu hindern, blieb am losfahrenden Fahrzeug hängen und wurde einige Meter mitgezogen. Der VW Fahrer setzt seine Fahrt fort, ohne sich um den leicht verletzen Geschädigten zu kümmern. Der Vorfall wurde von mehreren Zeugen beobachte. Mit im Golf soll sich noch eine weibliche Person befunden haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg unter der Telefonnummer 07152/6050 entgegen.

