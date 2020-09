Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallfluchht

Hersfeld/Rotenburg (ots)

Rotenburg a.d. Fulda - In der Nacht auf Dienstag (22.09.) wurde ein Pkw BMW, schwarz aus Frankfurt am Main in der Otto-Kraffke-Straße ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde das Fahrzeug im Bereich des hinteren linken Stoßfängers beschädigt. Der Sachschaden beträgt circa 300 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

(PST Rotenburg a. d. Fulda, Schmitz, VAe)

