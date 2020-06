POL-E: Essen/Mülheim an der Ruhr: Polizei bietet wieder Fahrtrainings für Pedelecs an

Polizei Essen

Essen (ots)

45117 E.-Stadtgebiet/45468 MH.-Stadtgebiet: Ab Montag, 29. Juni, bietet die Polizei wieder zusammen mit der Verkehrswacht Essen ihre kostenlosen Fahrtrainings für Pedelecfahrer an. Das Angebot richtet sich an Erwachsene, vor allem Senioren, die sich unsicher im Umgang mit ihrem Pedelec fühlen und gerne mehr Sicherheit auf ihrem Rad gewinnen wollen. Bei den Trainings lernen die Teilnehmer das sichere Anfahren, absolvieren Übungen zum Gleichgewicht und lernen, richtig zu bremsen. Und sie werden für das Thema Geschwindigkeit sensibilisiert. Denn gerade die höheren Geschwindigkeiten der Pedelecs sind ursächlich dafür, dass Unfälle oft vergleichsweise schwere Folgen haben. Im Jahr 2019 verunglückten in Essen und Mülheim 52 Pedelec-Fahrer - doppelt so viele wie im Jahr zuvor. Um dem entgegen zu wirken, hofft die Polizei, dass viele Pedelec-Fahrer an den angebotenen Trainings teilnehmen. Die Fahrtrainings finden immer montags (außer an Feiertagen) von 13 Uhr bis 15 Uhr in der Jugendverkehrsschule Essen, Am Grugapark 14, 45131 Essen, statt. Anmeldungen und weitere Informationen erhalten Sie bei der Verkehrsunfallprävention der Polizei Essen, PHK Ruhl, Tel: 0201/8294137, E-Mail: vupo.essen@polizei.nrw.de

Jeder Teilnehmer muss sein eigenes Pedelec mitbringen und es besteht Helmpflicht. /bw

