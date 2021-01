Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Zigarettenautomat aufgebrochen

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hebelten bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Max-Eyth-Straße auf. Im Anschluss wurden die darin enthaltenen Zigaretten und das Bargeld entwendet. Der entstandene Sachschaden am Automaten sowie die Höhe des Diebesguts sind noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen unter 07031/1300 entgegen.

