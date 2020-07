Polizei Hagen

POL-HA: Leichtverletzte 78-Jährige nach Verkehrsunfall

Hagen (ots)

Am Mittwoch hielt ein 27-Jähriger mit seinem VW in der Iserlohner Straße in Fahrtrichtung Hagener Straße an einer Bushaltestelle, um einen Mitfahrer aussteigen zu lassen. Gegen 11:45 Uhr wollte er seine Fahrt fortsetzen und sich wieder in den fließenden Verkehr einordnen. Dabei kollidierte er mit dem Skoda eines 81-Jährigen der seitlich von ihm in die gleiche Richtung fuhr. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die 78-jährige Beifahrerin des Skoda-Fahrers leicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 18.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (ra)

