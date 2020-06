Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200614 - 572 Frankfurt-Nied: 38-Jähriger festgenommen

Frankfurt (ots)

(fue) Eine Funkstreife des 16. Polizeirevieres war am Sonntag, den 14. Juni 2020, gegen 02.15 Uhr, auf dem Weg zu einer gemeldeten Ruhestörung.

Dabei vernahmen die Beamten in Höhe der Mainzer Landstraße 772 die lauten Hilferufe einer Frau, von der gegenüberliegenden Straßenseite. Wie sich später herausstellte, hatte die 30-jährige Frau zusammen mit einer Freundin ein Lokal besucht, wo sie auf ihren ehemaligen Freund traf. Dieser hatte sich ihr gegenüber in zunehmendem Maße aggressiv gezeigt. Der Streit zwischen den beiden Personen verlagerte sich bis auf die Mainzer Landstraße.

Dort schlug der 38-jährige Mann der Geschädigten mehrfach mit der Faust gegen die Brust und stieß die Frau schließlich zu Boden. Als er die Polizei entdeckte, suchte er sein Heil in der Flucht.

In der Dürkheimer Straße konnte der 38-Jährige gestellt und festgenommen werden. Dabei leistet er erheblichen Widerstand. Der Beschuldigte klagte über Atemnot, weswegen ein Rettungswagen und der Notarzt verständigt wurden. Die Atemnot dürfte in Zusammenhang mit dem Alkohol- und Betäubungsmittelkonsum des Beschuldigten gestanden haben. Der Mann wurde schließlich in ein Krankenhaus verbracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Bei ihm konnten 7,87 Gramm Crack und 1,47 Gramm Kokain aufgefunden werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell