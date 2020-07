Polizei Hagen

POL-HA: Aufmerksamer Taxifahrer verhindert Enkeltrickbetrug

Hagen (ots)

Am Dienstag, 21. Juli, verhinderte ein aufmerksamer Taxifahrer, dass ein 79-Jähriger Opfer von Enkeltrickbetrügern wird. Der Senior hatte sich von dem Hagener zu einer Bank in Boele fahren lassen. Während der Fahrt erzählte er dem 51-Jährigen, dass er für seinen Neffen mehrere tausend Euro Bargeld abheben wolle, da dieser dringend finanzielle Unterstützung benötige. Nachdem er den Fahrgast abgesetzt hatte, kamen dem Taxifahrer Zweifel an der Geschichte des Seniors und er verständigte vorsichtshalber die Polizei. Die Beamten erfuhren bei der Bank, dass der Mann versucht hatte, einen niedrigen, fünfstelligen Geldbetrag abzuheben. Sie konnten den 79-Jährigen an seiner Wohnanschrift antreffen, klärten den Enkeltrickbetrug auf und verständigten die Angehörigen des Mannes. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (ra)

