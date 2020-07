POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Trickbetrüger bringen Senior um Bargeld, Bad Homburg v. d. Höhe, Kirdorf, Landgrafenstraße, 02.07.2020, 22.00 Uhr bis 03.07.2020, 09.30 Uhr

(pa)Betrügerische Anrufer machten Ende vergangener Woche in Kirdorf Beute. Mit der Masche der "falschen Polizeibeamten" wurde dort ein Senior um mehrere Zehntausend Euro gebracht. Die Betrüger verleiteten den älteren Herrn durch ihre geschickte Gesprächsführung dazu, eine größere Bargeldsumme am Donnerstagabend im Bereich vor seiner Wohnanschrift in der Landgrafenstraße zu deponieren, damit diese durch die "Polizei" vor einer angeblichen Einbrecherbande in Sicherheit gebracht werden könnte. Am nächsten Morgen war das Geld verschwunden. Der Schwindel flog erst auf, als es bereits zu spät war. Die Bad Homburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die in der Nacht zum Freitag im Bereich der Landgrafenstraße sowie dem näheren Umfeld verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Seniorin bei Zusammenstoß mit Bahn verletzt, Königstein im Taunus, Bangertweg, 05.07.2020, gg. 11.20 Uhr

(pa)Am Sonntagmittag musste eine 85-jährige Frau nach einem Unfall an einem Bahnübergang in Königstein in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Seniorin überquerte gegen 11.20 Uhr den unbeschrankten Bahnübergang im Bangertweg und übersah dabei offenbar die "rot" zeigende Ampel. Der Zugführer der herannahenden Bahn leitete eine Schnellbremsung ein. Auch dies konnte einen Zusammenstoß nicht mehr gänzlich verhindern. Der Triebwagen erfasste die Dame mit geringer Geschwindigkeit, die in der Folge zu Boden geschleudert wurde. Der Rettungsdienst brachte sie mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Der 35-jährige Zugführer erlitt einen Schock. Fahrgäste kamen nicht zu Schaden.

3. Handgreiflichkeiten auf Supermarktparkplatz, Grävenwiesbach, Frankfurter Straße, Freitag, 03.07.2020, 15:15 Uhr,

(däu)Am Freitagnachmittag geriet auf einem Supermarktparkplatz in Grävenwiesbach ein 28-Jähriger mit einem 35-jährigen Mann aneinander. Nach einem verbalen Streit, soll der 28-Jährige den 35-Jährigen geschubst haben. Nachdem ein 52-jähriger Zeuge dazwischen ging um zu schlichten, soll dieser von dem 28-jährigen Aggressor zu Boden gestoßen worden sein. Anschließend habe der 28-Jährige eine leere Glasflasche in Richtung des zu Boden Gestoßenen geworfen, diesen jedoch verfehlt und einen auf dem Parkplatz stehenden Ford getroffen haben. An dem Pkw entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

4. Einbruchsversuch in Supermarkt, Kronberg im Taunus, Berliner Platz, Sonntag, 05.07.2020, gegen 05:15 Uhr,

(däu)Am frühen Sonntagmorgen versuchte ein bislang unbekannter Täter die Eingangstür eines Supermarktes auf dem Berliner Platz in Kronberg aufzuhebeln. Hierbei löste der Täter die Alarmanlage aus, woraufhin er mutmaßlich die Flucht ergriff. An der Tür entstand ein Schaden von einigen Hundert Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

5. Trickdieb in Tiefgarage von Supermarkt erfolgreich, Friedrichsdorf, Wilhelmstraße, Samstag, 04.07.2020, 17:00 Uhr,

(däu)Ein dreister Trickdieb nutzte am Samstagnachmittag die Hilfsbereitschaft einer 65-jährigen Frau in einer Supermarkt-Tiefgarage in der Wilhelmstraße in Friedrichsdorf aus. Nachdem die Dame nach dem Einkaufen an der Kasse noch Bargeld abgehoben hatte, begab sie sich in die Tiefgarage und setzte sich in ihr Auto, wo sie von dem unbekannten Täter durch die geöffnete Scheibe der Beifahrerseite angesprochen wurde. Als dieser um eine Spende bat, holte die Frau einen Geldschein aus ihrem Portemonnaie und legte dieses anschließend auf den Beifahrersitz. Der Täter verdeckte die Geldbörse, indem er der Frau eine Klappmatte vorhielt und um eine Unterschrift bat. Dies nutzte der geschickte Trickdieb mutmaßlich, um unbemerkt weiteres Bargeld aus dem Portemonnaie der Spenderin zu entwenden. Nach Angaben der Frau, die den Diebstahl erst im Nachhinein bemerkte, habe der Täter eine zierliche Statur und eine dunkle Hautfarbe gehabt. Mögliche weitere Geschädigte werden ebenso wie Zeugen gebeten, sich telefonisch bei der Kriminalpolizei Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 zu melden.

