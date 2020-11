POL-EL: Salzbergen - Zeugen gesucht

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Bislang unbekannt Täter sind in der Nacht zu Freitag in zwei Autos in Salzbergen eingebrochen. In der Eichendorffstraße schlugen sie das Fenster eines Ford Focus ein und entwendeten eine Geldbörse samt Inhalt. In der selben Nacht wurde ein Hyundai am Birkenweg auf die gleiche Weise angegangen. Hier machten die Täter keine Beute. Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 650 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzbergen unter der Rufnummer 05976/948550 zu melden.

