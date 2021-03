Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 02.03.2021.

Salzgitter (ots)

Täter erbeuteten nach einem "Zettel-Trick" Schmuckstücke.

Salzgitter, Nebelflucht, 01.03.2021, 08:00 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass eine männliche Person an der Wohnungstür der Geschädigten 79-jährigen Frau geklingelt hatte. Nachdem die Frau geöffnet hatte, habe der Mann um einen Zettel von der Geschädigten gebeten. Die ältere Dame habe daraufhin in der Wohnung nach dem Zettel gesucht. Diese Gelegenheit habe schließlich der Täter genutzt, um durch die geöffnete Wohnungstür in die Räume der Frau zu gelangen. Hier habe schließlich der Mann in einem unbemerkten Moment Schmuckstücke entwendet.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, schwarze Haare (Kurzhaarfrisur), ca. 1,75 m groß, ca. 40 Jahre alt, soll einen Schnurrbart/ Schnäuzer getragen haben, sei dunkel bekleidet gewesen.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang, keine fremden Personen in ihre Wohnung zu lassen und niemals ihre geöffnete Haustür unbeaufsichtigt zu lassen. Bitte vertrauen sie auch niemals darauf, wenn sich ihnen gegenüber Fremde als Handwerker, Polizeibeamte o.ä. vorstellen und Zutritt in ihre Wohnung begehren. Insbesondere geben sie niemals Auskunft über ihre Vermögensverhältnisse oder kontaktieren sie immer den Auftraggeber der Fremden. In jedem Fall hilft ihnen die Polizei zu jeder Zeit.

Zeugenaufruf nach Diebstahl eines E-Scooters.

Salzgitter, Bad, Burgundenstraße, Eingangsbereich Einkaufsmarkt, 01.03.2021, 21:45 Uhr.

Unbekannte Täter hatten den in der Nähe des Pfandautomaten für Leergutflaschen abgestellten E-Scooter (KSR Doc Green) entwendet und hierdurch einen Schaden von ca. 350 Euro verursacht. Es ist davon auszugehen, dass sich kurz vor Geschäftsschluss nur wenige Personen im bzw. vor dem Ladengeschäft aufgehalten hatten. Die Polizei ist daher auf Zeugenhinweise angewiesen. Insbesondere suchen wir Zeugen, die in der Zeit bis ca. 22:00 Uhr vor dem Gebäude und auf dem Parkplatz den entwendeten E-Scooter haben fahren sehen. Bitte wenden sie sich an die Polizei unter der Telefonnummer 05341/825-0.

Pkw war weder zugelassen noch versichert.

Burgdorf bei Salzgitter, Im Winkel, 01.03.2021, 17:30 Uhr.

Die Polizei kontrollierte den 20-jährigen Fahrer eines Pkw. Bei den Ermittlungen der Beamten stellte sich heraus, dass das genutzte Fahrzeug weder versichert noch zugelassen war. Zudem waren an dem Fahrzeug keine Kennzeichen angebracht. Die Polizei untersagte dem Mann die Weiterfahrt und ermittelt nun gegen den Fahrer.

Täter entwendeten Baumaschinen und Werkzeuge.

Burgdorf bei Salzgitter, K 57, 26.02.2021, 15:30 Uhr-01.03.2021, 08:00 Uhr.

Unbekannte Täter brachen auf einer Baustelle zwei Container auf und entwendeten daraus Maschinen und Werkzeuge. Hiebei verursachten die Täter einen Schaden von ca. 6.000 Euro.

