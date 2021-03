Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 2. März 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Verkehrsunfall, Autofahrer leicht verletzt

Montag, 01.03.2021, gegen 11:35 Uhr

Ein 81-jähriger Autofahrer ist am Montagvormittag gegen 11:35 Uhr bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Demnach beabsichtigte der 81-Jährige von der Ahlumer Straße nach links in die Akazienstraße abzubiegen. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah er dabei das entgegenkommende Auto einer 78-jährigen Fahrerin. Es kam zum Frontalzusammenstoß, wobei der 81-Jährige leicht verletzt worden ist. Er wurde mit dem Rettungsdienst in das städtische Klinikum gebracht, An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro, sie mussten abgeschleppt werden.

Wolfenbüttel: hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Montag, 01.03.2021, gegen 14:40 Uhr

Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah ein 83-jähriger Autofahrer am Montagnachmittag gegen 14:40 Uhr beim Einfahren von der Langen Straße in die Halchtersche Straße (Halchtersche Kreuzung) den bevorrechtigten LKW eines 54-jährigen Fahrers. Durch den Zusammenstoß entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von zirka 18000 Euro. Der PKW musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell