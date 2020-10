Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kirchenfenster beschädigt

Bild-Infos

Download

Oberotterbach (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, wurden bereits am 24./25.09.20 an der evangelischen Kirche in Oberotterbach Glassegmente der Kirchenfenster durch Steine eingeworfen. Der Schaden wird auf 1150.- EUR beziffert. Bisher haben sich die vermutlich kindlichen Täter nicht gemeldet. Eine Zeugin sah am Tattag mehrere Kinder im Grundschulalter, welche dort Steine geworfen hatten. Zeugen können sich direkt bei der Pi Bad Bergzabern, Tel.: 0634393340 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern



Telefon: 06343-93340

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell