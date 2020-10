Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Erst Straßenschild gerammt und dann Vorfahrt genommen

Bad Bergzabern (ots)

Beim Rückwärts ausparken stieß ein 65-jähriger VW Polo-Fahrer am 12.10.2020, um 15:45 Uhr, in der Neubergstraße, gegen ein Straßenschild. Ohne den Unfall zu melden, fuhr der Fahrer weiter und nahm einem 27-jährigen Pkw-Fahrer am Bahnhofskreisel die Vorfahrt. Der unter Alkoholeinfluss stehende Verursacher konnte ermittelt werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten. Gegen den 65-Jährigen wird wegen Unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle und Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Bad Bergzabern

Reiner Steigner



Telefon: 06343-9334-25

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell