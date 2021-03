Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 1. März 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Cremlingen: Reifen und Kühlschrank im Wald entsorgt

Freitag, 26.02.2021

Am Freitag, 26.02.2021, teilte eine Zeugin der Polizei mit, dass sie entdeckt habe, dass Unbekannte in den Tagen zuvor Altreifen und einen Kühlschrank in einem Waldstück in der Nähe des Waldfriedhofes Cremlingen (Cremlinger Horn) entsorgt hätten. Vor Ort bestätigten sich die Angaben der Zeugin. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Umganges mit Abfällen wurde eingeleitet. Eine ordnungsgemäße Entsorgung wurde seitens der Polizei veranlasst. Hinweise an die Polizei Cremlingen unter 05306/ 932230.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell