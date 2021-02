Polizei Salzgitter

POL-SZ: Viele Raser bei Geschwindigkeitskontrollen an Unfallschwerpunkten

Peine (ots)

Beamte des Peiner Einsatz- und Streifendienstes führten am vergangenen Wochenende (27./28.02.) Geschwindigkeitsmessungen mit der sog. "Laserpistole" durch. Am Samstag postierten sich die Beamten zwischen 15 und 17 Uhr an der Kreisstraße 31 in Höhe Handorfer Mühle. In der dortigen 70er-Zone wurden sieben Verkehrsteilnehmer gebührenpflichtig verwarnt bzw. Bußgeldverfahren eingeleitet.

Am Sonntag postierten sich die Beamten an der Bundestraße 444 in Höhe des Abzweigs nach Handorf. Hierbei handelt es sich um einen der Hauptunfallschwerpunkte im Landkreis Peine. Hier wurden zwischen 14 und 16 Uhr sieben gebührenpflichtige Verwarnungen ausgesprochen sowie 13 Bußgeldverfahren eingeleitet. Der traurige Spitzenreiter raste mit 104 km/h durch die dortige Tempo-70-Zone.

Nicht angepasste bzw. überhöhte Geschwindigkeit ist und bleibt nach wie vor eine der Hauptunfallursachen. Die Peiner Polizei wird daher auch zukünftig bei der Verkehrssicherheitsarbeit ein Hauptaugenmerk auf Geschwindigkeitskontrollen legen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell