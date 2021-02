Polizei Salzgitter

POL-SZ: Polizei stoppt volltrunkenen Autofahrer mit fast 3,00 Promille

Peine (ots)

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Peiner Polizei einen völlig betrunkenen Fahrzeugführer sprichwörtlich schnell aus dem Verkehr ziehen konnte. Am späten Samstagabend (27.02.) gegen 23:55 Uhr meldete eben dieser Zeuge, dass er auf der Bundestraße 444 hinter einem Mercedes Sprinter aus Schwelm (NRW) fahre. Der Sprinter wurde in deutlichen "Schlangenlinien" geführt und stieß während der Fahrt auch gegen diverse Bordsteine. Der Zeuge gab der Polizei fortwährend den aktuellen Standort durch, sodass der Sprinter nur wenige Minuten später in Groß Ilsede gestoppt werden konnte. Bei dem Fahrzeugführer handelte es sich um einen 25-jährigen Rumänen ohne festen Wohnsitz in Deutschland, welcher sich zu Arbeitszwecken in der BRD aufhält. Ein Atemalkoholtest ergab den stolzen Wert von 2,95 Promille. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen und seine Fahrerlaubnis wurde beschlagnahmt. Erst nach Entrichten einer Sicherheitsleistung von mehreren hundert Euro durfte er die Polizeiwache in der Schäferstraße wieder verlassen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell