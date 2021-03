Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 01.03.2021.

Salzgitter (ots)

Täter setzten Altpapiercontainer in Brand.

Salzgitter, Lebenstedt, Hans-Böckler-Ring, 28.02.2021, 21:40 Uhr.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten die Täter vier im Nahbereich einer Schule befindliche Altpapiercontainer in Brand gesetzt und hierdurch einen Schaden von mindestens 4.000 Euro verursacht. Durch die entstandene Hitzeentwicklung wurden 12 Scheibe der Schule in Mitleidenschaft gezogen und beschädigt. Durch die schnelle und professionelle Brandbekämpfung der eingesetzten Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf den Schulkomplex verhindert werden. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

Transporter durch Feuer zerstört.

Salzgitter, Salder, Peiner Straße, 28.02.2021, Mitternacht bis 03:55 Uhr.

Aus derzeit nicht bekannten Gründen geriet ein auf einem Firmengelände abgestellter Transporter in Vollbrand und brannte hierbei vollständig aus. Ein weiterer im Nahbereich abgestellter Transporter wurde durch das Feuer beschädigt. Zur Brandbekämpfung war die Feuerwehr Salzgitter eingesetzt.

Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Polizei ermittelt die Brandursache und bittet Zeugen, sich an die Polizei Salzgitter unter 05341/18970 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell