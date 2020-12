Polizei Bochum

POL-BO: Mit gestohlener Kreditkarte Geld abgehoben: Wer kennt diesen Mann?

HerneHerne (ots)

Die Bochumer Kripo sucht nach einem Diebstahl und anschließendem EC-Kartenbetrug am 25. September 2020 in Herne mit der Aufnahme einer Überwachungskamera nach einem Tatverdächtigen.

Die Bilder des Mannes finden Sie im landesweiten Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/herne-diebstahl-computerbetrug-0

Der Tatverdächtige hat am 25. September 2020 (Freitag, 12.45 Uhr) mit einer gestohlenen EC-Karte Bargeld von einem Automaten der Bankfiliale an der Hauptstraße 345 in Wanne-Eickel abgehoben. Die Karte hatte er zuvor aus einer Wohnung an der Florastraße in Herne entwendet.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: blond, hagere Statur, etwa 40 Jahre alt.

Mit richterlichem Beschluss sind nun Bilder des Tatverdächtigen zur Veröffentlichung freigegeben worden.

Das zuständige Fachkommissariat (KK 13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen unter der Telefonnummer 0234-909-4135 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Hinweise.

