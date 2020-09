Polizei Münster

POL-MS: 11 jähriger Junge bei Zusammenprall mit einem PKW schwer verletzt

Münster (ots)

Am 18.09.2020, gegen 18:14 Uhr, beachsichtigte ein 11 jähriger Junge in Münster-Roxel die Annette-von-Droste-Hülshoffstraße zu überqueren. Er trat auf die Fahrbahn ohne auf einen 47 jährigen PKW Führer aus Münster zu achten der in Richtung Havixbecker Straße fuhr. Trotz durchgeführter Vollbremsung konnte der PKW Führer einen Zusammenprall mit dem Kind nicht vermeiden. Das Kind wurde vom PKW erfaßt, zu Boden geschleudert und schwer verletzt. Nach notärztlicher Behandlung vor Ort wurde das Kind zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Annette-von-Droste-Hülshoffstraße und die Havixbecker Straße für die Dauer der von 90 Minuten voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Höhe des Sachschadens dauern noch an.

