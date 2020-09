Polizei Münster

POL-MS: Unfall an der Parkhaus-Ausfahrt - Polizei sucht Autofahrerin

Münster (ots)

Eine unbekannte Autofahrerin fuhr am Donnerstagmorgen (17.9., 9:45 Uhr) an einer Parkhaus-Ausfahrt an der Mauritzstraße einen Fußgänger an und verletzte ihn schwer.

Der 58-Jährige schob sein Fahrrad auf dem Gehweg vom Bahnhof in Richtung Innenstadt. Als die Unbekannte mit ihrem weißen SUV aus dem Parkhaus fuhr, stieß sie auf dem Gehweg mit dem Münsteraner zusammen. Die Autofahrerin stieg kurz aus und fuhr weiter, als der 58-Jährige bestätigte, dass er unverletzt sei und ihr Wagen keine Schäden aufwies. Erst später stellten Ärzte die Verletzungen des 58-Jährigen fest.

Hinweise zu der unbekannten Autofahrerin nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

