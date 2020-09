Polizei Münster

POL-MS: Nach Diebstahl - Tablet-Ortung überführt Täter am Bremer Platz

Münster (ots)

Mit Hilfe der Ortungsfunktion eines Tablets überführten Polizisten am Donnerstagnachmittag (17.9., 17 Uhr) einen Dieb am Bremer Platz. Etwa eine halbe Stunde zuvor wurde einem 44-Jährigen das Tablet an der Gorch-Fock-Straße aus seinem unverschlossenen Auto entwendet. Nach dem Bemerken des Diebstahls nutze er die Ortungsfunktion. Er lokalisierte das Gerät am Bremer Platz, begab sich selber dorthin und rief die Polizei. Mit dem Auslösen eines Klingeltons fanden die Beamten das Tablet bei den persönlichen Gegenständen eines 44-Jährigen. Den Mann ohne festen Wohnsitz erwartet ein Strafverfahren.

