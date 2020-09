Polizei Münster

POL-MS: Lkw missachtet Vorfahrt - Radfahrerin rettet sich selbst

Münster (ots)

Ein 37-jähriger Lkw-Fahrer missachtete am Dienstagmittag (15.9., 13 Uhr) in dem Kreisverkehr an der Meesenstiege Ecke Hünenberg die Vorfahrt einer Radfahrerin. Erst als der Fahrer bereits auf dem Zebrastreifen stand nahm er die Frau zwischen den Reifen seines Fahrzeugs wahr. Als der Lkw die 54-jährige Frau auf ihrem Fahrrad erfasste, reagierte sie sofort, sprang von dem Fahrrad und drückte es unter den Reifen und sich damit weg. Sie fiel zu Boden und wurde schwer verletzt, konnte durch ihre geistesgegenwärtige Reaktion jedoch schlimmere Verletzungen verhindern. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

