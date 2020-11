Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Stutensee - Widerstand geleistet und Beamte beleidigt

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Nach einem vorausgegangenen Körperverletzungsdelikt am Samstagmorgen, gegen 1.30 Uhr,leistete der 19-jährige Beschuldigte Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Diese wollten in Stutensee-Spöck in der Gutenbergstraße seine Personalien erheben. Er hingegen wollte sich von den Polizeibeamten entfernen und bewegte sich in Richtung Straße. Er musste mittels Haltegriffen von 2 Beamten an seinem Vorhaben gehindert und aufgrund seiner heftigen Gegenwehr zu Boden gebracht werden.

Anschließend wurde der Mann in Gewahrsam genommen, wobei er sich weiterhin wehrte. Außerdem beleidigte er die Polizeibeamten während der gesamten Maßnahme auf unflätigste Weise.

Keiner der Beamten wurde durch die Widerstandshandlungen verletzt

Er wird wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung angezeigt.

