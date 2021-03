Polizei Gütersloh

POL-GT: Schlägerei in Wohnhaus in Clarholz - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (MK) - Am frühen Sonntagmorgen (14.03., 06.00 Uhr) wurde die Polizei Gütersloh über eine Schlägerei mehrerer Personen in einem Wohnhaus an der Beelener Straße im Ortsteil Clarholz informiert.

Zeugenangaben zufolge kam es kurz zuvor zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 22- und 29-jährigen Bewohnern, rumänischer Herkunft und bislang unbekannten weiteren Personen. Zeugen gaben weiterhin an, dass bei der Schlägerei auch Baseballschläger eingesetzt wurden. Die beiden Bewohner des Hauses wurden verletzt. Der eingesetzte Rettungsdienst transportierte den 29-Jährigen zur weiteren stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der 22-Jährige wurde leicht verletzt und ambulant versorgt.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Vier der unbekannten männlichen Personen konnten beschrieben werden:

1. Ca. 25 - 30 Jahre alt. Ca. 1,60 Meter groß, kräftige Statur, rundes Gesicht, kurze Haare und Drei-Tage-Bart. Bekleidet mit schwarzem T-Shirt 2. Ca. 25 - 30 Jahre alt. Ca. 1,70 Meter groß. Kurze Haare und Schnurbart. Bekleidet mit blauem T-Shirt 3. Ca. 1,80 Meter groß. Dunklerer Hauttyp. Glatze und Vollbart. Bekleidet mit Jacke oder Pullover in grau/ weiß 4. Kurze schwarze Haare. Rundes Gesicht. Kein Bart. Bekleidet mit roter Jacke

Weiteren Erkenntnissen zufolge haben die unbekannten Männer nach der Schlägerei das Wohnhaus an der Beelener Straße verlassen und seien mit einem dunklen Pkw Renault in Fahrtrichtung Beelen weggefahren.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Wer kann Hinweise zu dem geschilderten Sachverhalt geben? Wer kann Angaben zu den beschriebenen Personen, bzw. zu dem Pkw machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell