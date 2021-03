Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Hinweise auf illegales Autorennen - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Auf der Bergknappenstraße haben sich am Donnerstagabend offenbar zwei Autofahrer ein illegales Rennen geliefert. Ein 52-jähriger Autofahrer aus Essen war gegen 23.05 Uhr auf der Bergknappenstraße in Richtung Ortlohstraße unterwegs. Nach dessen Angaben sind ihm im Bereich Bergknappenstraße/Alte Grenzstraße zwei Autofahrer mit erhöhter Geschwindigkeit entgegengekommen - dabei seien die Fahrer nebeneinander unterwegs gewesen, offensichtlich um ein Rennen zu fahren. Um einen Zusammenstoß mit den Beiden zu vermeiden, musste der 52-Jährige ausweichen und prallte dabei gegen zwei geparkte Fahrzeuge. Verletzt wurde der 52-Jährige nicht, auch sein Beifahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf 11.000 Euro geschätzt. Die Fahrer des mutmaßlichen Rennens konnten flüchten - auch eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Mehrere Zeugen konnten bestätigen, dass sie zur Unfallzeit bzw. in Unfallnähe laute Motorengeräusche von mindestens einem Auto gehört haben. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die nähere Angaben zu den Autos, den Kennzeichen und/oder den Fahrern machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

