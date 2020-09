Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Versuchter Diebstahl von Motorroller durch Kinder

65582 Diez, Schlesier Straße 42 (ots)

Diez - Ein Zeuge beobachtete am Mittwoch, den 23.09.2020 gegen 17.10 Uhr drei Kinder im Alter von ca 10 Jahren, die versuchten, einen Motorroller aufzurichten, der auf der Seite lag. Als die Kinder den Zeugen bemerkten, liefen sie weg. Am Roller wurde festgestellt, dass das Lenkradschloss und das Helmfach aufgebrochen war. Am Tatort wurde ein schwarzer Motorradhelm, Marke 80 Louis Edition, Größe L, zurückgelassen. Der Helm hat auf beiden Seiten eine graue 80 aufgeklebt und ein Highway 1 Logo auf der Vorderseite. Zwei der Kinder hatten ein südländisches Erscheinungsbild, bekleidet mit schwarzer Jogginghose und schwarzen Jacke. Das dritte Kind hat ein nordländisches Erscheinungsbild und war bekleidet mit blauer Jeans und weißem T-Shirt.

Hinweise bitte an die Polizei Diez unter der 06432/601-0

