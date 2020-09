Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer, Unfallverursacher flüchtig

56370 Gutenacker, Rupachtal (ots)

Rupachtal - Am Mittwoch, den 23.09.2020 gegen 17.15 Uhr befuhren zwei Motorräder hintereinander die L 322 von Laurenburg kommend in Richtung Katzenelnbogen. In Höhe der Gasteyers-Mühle kamen ihnen zwei PKW entgegen. Der hintere PKW überholte an dieser Stelle, trotz der entgegenkommenden Motorräder. Der erste Motorradfahrer konnte nur durch Ausweichen in den Straßengraben einen Frontalzusammenstoß vermeiden. Dadurch stürzte er und verletzte sich leicht. Beide PKW-Fahrer entfernten sich von der Unfallstelle. Von diesen ist lediglich bekannt, dass es sich bei dem Überholenden um einen silberfarbenen PKW handelte. Bei dem überholten PKW handelte es sich vermutlich um einen grauen Volvo. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Diez unter der 06432/601-0 in Verbindung zu setzen.

