POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 12. April 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Schöppenstedt: Nägel vor PKW Reifen abgelegt

Samstag, 10.04.2021, 19:00 Uhr, bis Sonntag, 11.04.2021, 14:00 Uhr

Zwischen Samstagabend und Sonntagmittag platzierte ein bislang unbekannter Täter vor drei Reifen eines in der Helmstedter Straße in Schöppenstdet zum Parken abgestellten PKW Rover jeweils einen Holzklotz, welcher mit zirka acht cm langen Schrauben versehen worden war. Es entstand kein Schaden, da der Eigentümer des PKW die Holzklötze vor Fahrtantritt bemerkt hatte. Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen des Verdachts des versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Hinweise: 05331 / 933-0.

