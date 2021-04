Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 11. April 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Versuchter Einbruchdiebstahl aus Möbelgeschäft Freitag, 09.04.2021, 18:30 Uhr bis Samstag, 10.04.2021, 08:00 Uhr 38300 Wolfenbüttel, Lange Herzogstraße

Bislang unbekannte Täter versuchten über den rückwärtigen Eingang von der Stobenstraße in ein Möbelgeschäft an der Langen Straße einzudringen. Die Beschäftigten stellten am Samstagmorgen, 10.04.2021, Hebelspuren an der Zugangstür fest. Es blieb beim Sachschaden an der Tür.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0.

Sachbeschädigung an Pkw

Freitag, 09.04.2021, 16:30 Uhr bis Samstag, 10.04.2021, 09:30 Uhr 38173 Dettum, Wolfenbütteler Straße

Bei einem im Tatzeitraum auf der Wolfenbütteler Straße in Dettum abgestellten roten Pkw Toyota wurde die rechte Fahrzeugseite zerkratzt.

Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell