POL-SZ: Pressemeldung für den Zeitraum vom 09.04.2021, 20.00 Uhr bis 10.04.2021,12.00 Uhr vom PK Peine -Zeugenaufrufe-

Zeugenaufrufe:

Eigentumsdelikte:

Am Freitag, 09.04.2021, gegen 20.45 Uhr, entwendete eine männliche Person, ca. 185cm groß, schlanke Gestalt,25-30 Jahre alt, bekleidet olivfarbener Bomberjacke, dunkle Hose, dunkle Wollmütze,aus der Ladenkasse eines Discounter Marktes in Vöhrum, Straße Landwehrfeld, eine dreistellige Summe. Die Person flüchtete anschließend in Rtg. der Burgdorfer Straße. Hinweise bitte an die Polizei in Peine unter der Tel. 05171 9990

Verkehrsunfallflucht:

Am Dienstag, 06.04.2021, gegen 05.30 Uhr, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einer 40 jährigen Radfahrerin und einem vermutlichen VW Caddy, im Einmündungsbereich der Wiesenstraße/ Fritz-Stegen-Allee,in Peine. Die Radfahrerin stürzte dabei und zog sich Verletzungen am rechten Fuß zu. Nach kurzer Kontaktaufnahme zwischen den beiden Beteiligten entfernte sich der Pkw-Fahrer dann vom VU-Ort. Hinweise bitte an die Polizei Peine unter der Tel. 05171/9990.

