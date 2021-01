Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Flucht nach Verkehrsunfall in Kreisverkehr

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Am Dienstag, 12. Januar, kam es gegen 8 Uhr im Kreisverkehr Frielicker Weg Ecke Ahlener Straße zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht.

Ein 57-jähriger Mann aus Drensteinfurt fuhr mit seinem Nissan vom Frielicker Weg in den Kreisverkehr und wollte diesen an der gegenüberliegenden Seite, Ausfahrt Vogelstraße, Richtung Krankenhaus wieder verlassen. In Höhe der Ausfahrt Ahlener Straße kam es zu einem Zusammenstoß mit einem dunklen Opel Corsa, der in den Kreisverkehr einbog.

Der Nissan wurde dadurch im hinteren rechten Bereich beschädigt. Der Opel-Fahrer verließ den Kreisverkehr in Richtung Frielicker Weg und entfernte sich von der Örtlichkeit. An dem Nissan entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

Hinweise zu dem Fahrer des dunklen Opel Corsa oder dem Unfallgeschehen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (hr)

