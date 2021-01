Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Alkoholisierter Fahrer mit Straßenlaterne kollidiert

Hamm-Westen (ots)

Ein 39-jähriger Audi-Fahrer kollidierte am Dienstag, 12. Januar, mit einem geparkten Passat und danach mit einer Straßenlaterne auf der Viktoriastraße. Gegen 21.10 Uhr befuhr der 39-Jährige die Viktoriastraße in westlicher Richtung und kam in der Nähe der Cosackstraße von der Fahrbahn nach rechts ab. Der Fahrer stand unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ihm wurde auf der Wache eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Audi wurde abgeschleppt, da er nicht mehr fahrbereit war. Es entstand Sachschaden von ungefähr 10.000 Euro. (kt)

