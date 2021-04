Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 10. April 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wohnungseinbruchdiebstahl

Donnerstag, 08.04.2021, 22:00 Uhr bis Freitag, 09.04.2021, 08:00 Uhr 38302 Wolfenbüttel, Paracelsusstraße

Bislang unbekannte/r Täter schließen mit einem im Garten aufgefundenen Schlüssel die Kellertür eines Einfamilienwohnhauses auf und dringen in die Wohnräume ein. Dort entwenden sie u.a. Bargeld und einen Pkw-Schlüssel. Der dazugehörige Pkw, eine silberne Mercedes B-Klasse, wurde aus der Garage entwendet.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Paracelsusstraße gemacht haben und Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0

Diebstahl an Pkw

Donnerstag, 08.04.2021, 18:00 Uhr bis Freitag, 09.04.2021, 15:00 Uhr 38170 Schöppenstedt, Helmstedter Straße

Im Tatzeitraum entwendete/n unbekannte/r Täter von einem zum Parken abgestellten Pkw Land Rover Defender den linken Außenspiegel. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 150,- Euro.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0 oder an die Polizeistation Schöppenstedt unter 05332 / 946540

Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis Freitag, 09.04.2021, 17:00 Uhr A36, L512, L 615

Zum Vorfallszeitpunkt meldete ein Zeuge fernmündlich bei der Polizei einen auffälligen Fahrzeugführer, der mit seinem schwarzen Mercedes auf der BAB36, Fahrtrichtung Süden, gegen die Mittelleitplanke fuhr und anschließend seine Fahrt, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, unbeirrt fortsetzte. Hierbei soll er teilweise mit einer hohen Geschwindigkeit gefahren sein. Die dabei gezeigte Fahrweise ließ den Hinweisgeber bereits vermuten, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss steht. Nachdem dieser die BAB36 an der Ausfahrt Flöthe verließ, folgte ihm der Zeuge und gab fortwährend den aktuellen Standort an die Einsatzzentrale der Polizei weiter. So konnte der Fahrzeugführer auf der L615, zwischen den Ortschaften Dorstadt und Ohrum, von der Polizei angehalten und kontrolliert werden. Hierbei wurde bei dem Fahrzeugführer eine erhebliche Alkoholbeeinflussung und an dem Fahrzeug ein hoher Sachschaden festgestellt. Der Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Im Anschluss wurde diesem eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen oder Betroffene, die durch die Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0 zu melden.

