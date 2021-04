Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel

Peine (ots)

Versuchter Einbruch

Peine, Lindenstraße, 08.04.21, 08:00 Uhr bis 09:00 Uhr

Am Donnerstagmorgen kam es in der Lindenstraße in Peine zu einem Einbruchsversuch. In der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 09:00 Uhr versuchten zurzeit unbekannte Täter die Wohnungstür der 24-jährigen Geschädigten aufzuhebeln. Als dies misslang, entfernten sich die Täter unerkannt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten Tageswohnungseinbruchs ein.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell