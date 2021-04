Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 9. April 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Taschendiebstahl

Donnerstag, 08.04.2021, zwischen 10:45 Uhr und 11:00 Uhr

Vermutlich beim Einkauf in einem Discounter an der Adersheimer Straße in Wolfenbüttel ist ein 64-jähriger Wolfenbütteler Opfer eines Taschendiebstahls geworden. Demnach hatte vermutlich ein bislang unbekannter Täter dem 64-Jährigen das Portmonee mit Bargeld und diversen persönlichen Papieren in einem günstigen Moment aus der Jackentasche heraus entwendet. Der entstandene Schaden wird mit rund 100 Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

Polizei Wolfenbüttel warnt vor falschen Paket-SMS

Auch im Zuständigkeitsbereich der Polizei Wolfenbüttel häufen sich die Hinweise, dass, Handybesitzer derzeit verstärkt SMS-Nachrichten erhalten, in denen die Zustellung eines Pakets angekündigt wird, welches sie angeblich bestellt hätten. Die Ermittler der Polizei Wolfenbüttel warnen davor, auf den Link in der Nachricht zu klicken. Hierbei versuchen Kriminelle oftmals beispielsweise Schadsoftware zu verbreiten oder Daten zu stehlen.

In den aktuellen Fällen wird häufig eine SMS zugesandt, in der es zum Beispiel heißt: "Ihr Paket wurde verschickt." Es gibt aber auch zahlreiche andere Textvarianten, etwa die vermeintliche Benachrichtigung, dass dies die letzte Möglichkeit sei, das Paket abzuholen.

Alle SMS enthalten einen Link, der aber von denen gängiger Paketdienstleister abweicht und der zu offenbar von Betrügern erstellten Seiten führt. Die Polizei rät daher:

- Klicken Sie auf keinen Fall auf Links, die Ihnen von unbekannter Seite und unerwartet zugestellt werden. Sollten Sie den Absender tatsächlich kennen, fragen Sie auf alternativem Wege nach, was sich hinter dem Link verbirgt und ob der Versand beabsichtigt war. - Bestätigen Sie keine Installationen von fremden Apps auf Ihrem Smartphone.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell