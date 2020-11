Polizei Paderborn

POL-PB: Unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall verursacht

Paderborn-SennelagerPaderborn-Sennelager (ots)

Freitag, 30.10.2020 / 17:15 Uhr 33104 Paderborn, Sennelager / Bielefelder Straße

Ein 42-jähriger Autofahrer aus Altenbeken befuhr am Freitagnachmittag gegen 17:15 Uhr die Bielefelder Straße in Sennelager in Richtung Hövelhof. In Höhe des Gewerbegebiets an der Achsenschmiede überholte der Pkw-Fahrer mit seinem Audi A4 ein Pkw-Gespann, das in gleicher Richtung unterwegs war. Beim Wiedereinscheren verlor der Fahrer auf regennasser Straße die Kontrolle über den Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit der Einfriedung und dem Gebäude einer dort ansässigen Firma. Bei der Unfallaufnahme wurde durch die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Am Pkw entstand Totalschaden und am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden, den die Polizei mit ca. 26.000 Euro bezifferte. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss ein und ordneten eine Blutprobe beim Unfallverursacher an.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell