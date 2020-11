Polizei Paderborn

POL-PB: Radfahrerin wird von Pkw angefahren

PaderbornPaderborn (ots)

Freitag, 30.10.2020 / 16:15 Uhr 33098 Paderborn - Husener Straße / Brüderstraße Am Freitagnachmittag gegen 16:15 Uhr kam es auf der Husener Straße in Höhe der Einmündung Brüderstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Fahrradfahrerin. Eine 41-jährige Autofahrerin aus Brakel befuhr mit ihrem VW Touran die Brüderstraße in Richtung Husener Straße. An der Einmündung zur Husener Straße bog sie nach links auf die Husener Straße in Richtung Leostraße ab. Zeitgleich befuhr eine 19-jährige Paderbornerin den Geh-/Radweg auf der Husener Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Einmündung kam es zur Kollision zwischen dem Pkw und der Fahrradfahrerin. Die Fahrradfahrerin wurde leichtverletzt in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad und am Pkw entstand Sachschaden, den die Polizei mit 1300 Euro bezifferte.

