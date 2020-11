Polizei Paderborn

POL-PB: Alleinunfall mit 1 verletzten Person

L 776 bei OberntudorfL 776 bei Oberntudorf (ots)

Unfallzeit: Freitag 30.10.2020, 15:10 Uhr Unfallort: Salzkotten Oberntudorf,L776, Fahrtrichtung Büren, kurz vor der Abfahrt Wewelsburg

Am Freitag, 30.10.2020 befuhr ein 38-jähriger aus Bochum mit seinem VW Passat die L776 aus Richtung Paderborn in Richtung Büren. Aus bisher unbekannter Ursache fuhr er nach links auf die Gegenfahrbahn, überfuhr eine Schutzplanke und einen Leitpfosten und kam hinter der Leitplanke im Grünstreifen zum Stehen. Er wurde notärztlich behandelt und in das St. Vincenz-Krankenhaus nach Paderborn verbracht, wo er zunächst auch verblieb. Der Pkw 01 war nicht mehr fahrbereit und wurde zur Eigentums - und Beweissicherung sichergestellt. Der Gesamtschaden wird auf 3.150,-- EUR geschätzt.

