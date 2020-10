Polizei Paderborn

POL-PB: Höchstgeschwindigkeit verdoppelt - zwei Monate Fahrverbot

Paderborn-SandePaderborn-Sande (ots)

(mb) Auf der B64 war am Donnerstag ein Autofahrer aus dem Kreis Gütersloh doppelt so schnell als erlaubt.

Der 39-Jährige hatte es nachmittags im Berufsverkehr besonders eilig. Er befuhr mit seinem Audi A8 die B64 in Richtung Delbrück mit einer Geschwindigkeit von 139 km/h, obwohl an dieser Stelle lediglich 70 km/h erlaubt sind. Die Polizei führte Geschwindigkeitskontrollen durch und hatte ein Lasergerät auf das Auto gerichtet. Der Mann wurde von den Beamten nach dem krassen Tempoverstoß sofort gestoppt. Den Fahrer erwartet ein Bußgeld über 440 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie zwei Monate Fahrverbot. Die B 64 ist eine der Strecken im Kreis Paderborn, die besonders unfallbelastet sind.

