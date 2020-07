Polizeidirektion Hannover

POL-H: Lehrte: Überfall auf Wettbüro - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Am Donnerstagabend, 16.07.2020, ist ein 30-jähriger Mitarbeiter eines Wettbüros am Sedanplatz in Lehrte von einem Mann überfallen worden. Der Täter ist mit der Beute unerkannt geflüchtet. Die Kripo sucht nun nach Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat der mutmaßliche Räuber gegen 23:00 Uhr das Wettbüro und ging gezielt zum Kassenbereich. Hier schlug er den Mitarbeiter, welcher leicht verletzt zu Boden ging. Der Täter entnahm Geld aus einer Schublade und flüchtete in unbekannte Richtung. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnte der Täter nicht gefasst werden.

Aus dem Grund sucht die Kripo nun nach Zeugen. Der Täter wird auf 1,80 Meter geschätzt. Er ist von kräftiger Statur und trug zum Tatzeitpunkt dunkle Kleidung. Sein Gesicht war mit einer schwarzen Sturmmaske verdeckt.

Hinweise werden durch den Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 entgegengenommen. /boe, ram

